Facebook nie zbanuje nas za nawoływanie do uśmiercenia Putina, Łukaszenki i rosyjskich najeźdźców

Źródło: Pixabay

Zdążyliśmy przyzwyczaić się do tego, że serwisy społecznościowe banują użytkowników za niestosowanie się do standardów społeczności. I choć część zaowalowanych gróźb czy obelg często umyka algorytmom Facebooka bądź zgłoszenia ich dotyczące są odrzucane przez moderatorów, to jawne nawoływania do uśmiercenia konkretnych osób zawsze były na czarnej liście niedozwolonych wypowiedzi. Teraz to się zmieni.

Agencja prasowa Reuters poinformowała o złagodzeniu przez firmę Meta standardów społeczności platform Facebook oraz Instagram. Administratorzy wspomnianych serwisów nie będą karali użytkowników z krajów pośrednio i bezpośrednio zaangażowanych w konflikt zbrojny za nawoływanie do przemocy wobec rosyjskiej armii, prezydenta Rosji Władimira Putina oraz prezydenta Białorusi Aleksandra Łukaszenki:

W związku z inwazją Rosji na Ukrainę tymczasowo zezwoliliśmy na takie formy politycznej ekspresji, które w normalnych warunkach naruszałyby nasze standardy społeczności, np. związane z mową nienawiści pokroju „śmierć rosyjskim najeźdźcom”. Nadal nie będziemy dopuszczać do podżegania do przemocy wobec rosyjskich cywilów – poinformowali redakcję Reuters przedstawiciele platformy.

W mailu przesłanym do agencji prasowej sprecyzowano także, że groźby wobec głów państw najeźdźców będą dozwolone, o ile wypowiadająca je osoba nie będzie wskazywała także innych osób, które należy zabić. Zbanowane zostaną ponadto te wpisy, które będą zawierać dwa tzw. wskaźniki wiarygodności jak np. miejsce czy metoda uśmiercenia politycznego lidera. Nowe regulacje obejmą użytkowników platform społecznościowych z Armenii, Azerbejdżanu, Estonii, Gruzji, , Litwy, Łotwy, Polski, Rumunii, Rosji, Słowacji, Ukrainy oraz Węgier.

W odpowiedzi na aktualizację standardów społecznościowych ambasador Rosji w Stanach Zjednoczonych zażądał od amerykańskich władz ukrócenia „ekstremistycznej działalności” firmy Meta. Rząd Stanów Zjednoczonych nie odpowiedział na to wezwanie.