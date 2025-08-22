Przeczytaj w weekend
Instytut dostanie 2. sezon. Serial pokaże dalsze losy uciekinierów z ośrodka.

Instytut dostanie kolejny 8-odcinkowy sezon. Kontynuacja pokaże, jak uciekinierzy radzą sobie w świecie pełnym zagrożeń.
Tomasz Hudyga
Serial Instytut (2025) MGM+
Instytut powróci z kolejnym sezonem. Platforma MGM+ ogłosiła dziś, że odnowiła serial thriller oparty na powieści Stephena Kinga z 2019 roku na ośmioodcinkową drugą serię. Sam mistrz horroru powiedział, że fabuła będzie dalej śledzić losy uciekinierów z mrocznej placówki, na których czekają kolejne niebezpieczeństwa.

Instytut - fabuła, obsada

Luke Ellis to młody chłopiec porwany przez tajemnicze osoby i przewieziony do tytułowego Instytutu. To ponure miejsce, w którym przetrzymywani są nastolatkowie obdarzeni zdolnościami telepatii i telekinezy. Na dzieciach prowadzi się brutalne eksperymenty mające potęgować ich moce, a każdy przejaw nieposłuszeństwa spotyka się z surowymi karami. Z czasem wszyscy więźniowie trafiają do tajemniczej części ośrodka, skąd nikt nigdy nie wraca. Luke zdaje sobie sprawę, że jedyną szansą na ocalenie siebie i innych jest ucieczka.

Instytut - zwiastun serialu. Na taką adaptację czekali fani Stephena Kinga?

W pierwszym sezonie wystąpili Ben Barnes (Shadow and Bone), Mary-Louise Parker (Trawka), Joe Freeman oraz zespół aktorski, w którym znaleźli się m.in. Simone Miller (Run the Burbs), Fionn Laird (Pod sztandarem nieba), Jason Diaz i Jane Luk. Obsada drugiego sezonu zostanie ogłoszona w późniejszym terminie.

Serial będzie miał premierę wyłącznie na MGM+ w Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Niemczech, Włoszech, Hiszpanii, Holandii, Belgii, Brazylii, Meksyku, Chile i Kolumbii. Amazon MGM Studios Distribution zajmie się dystrybucją na wszystkich pozostałych rynkach międzynarodowych.

Źródło: deadline.com

Tomasz Hudyga
