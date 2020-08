Intel wypuści kolekcjonerskie procesory z linii Marvel's Avengers

Źródło: Intel

Pod koniec lipca sieć obiegła informacja o nowych procesorach Intela 10. generacji, które w kodzie produktu oznaczono literami KA. O ile znaczenie tej pierwszej litery było proste do rozszyfrowania –oznacza się nią procesory z odblokowanym mnożnikiem, przystosowane do podkręcania – to litera A pozostawała tajemnicą. Na szczęście szybko udało się rozszyfrować jej znaczenie.

Jak się okazało, Intel nawiązał współpracę partnerską z Disneyem, na mocy której stworzono procesory nawiązujące do filmowego uniwersum Marvela. Litera A w nazwie serii jest po prostu skrótem od słowa Avengers. Korporacja zamieściła na swoim profilu twitterowym oficjalną zapowiedź nowej, limitowanej edycji:

Co najdziwniejsze, choć nowa seria ma zachęcić nas do gry Marvel's Avengers, w pudełku z procesorem nie znajdziemy wspomnianego tytułu. Układy oznaczone kodem KA będą różnić się od klasycznym modeli z odblokowanym mnożnikiem jedynie opakowaniem. Pudełko limitowanej edycji zaprojektował twórca murali Tristan Eaton. Warto zauważyć, że za to kolorowe opakowanie prawdopodobnie nie będziemy musieli dopłacać ani złotówki - na rynkach, na których już teraz można kupić procesory Marvel's Avengers Collector's Edition kosztują tyle samo, co ich odpowiedniki w standardowym pudełku.

Mimo iż producent nie dorzuci do limitowanej edycji procesorów gry Marvel’s Avengers, układy 10. generacji powinny bez problemu poradzić sobie z jej odpaleniem. Według deweloperów procesor Intel Core i7 4770K w zupełności wystarczy, aby czerpać pełnię przyjemności z tej produkcji.