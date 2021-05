X-Meni zniewalają pięknem na tych okładkach. Na Hellfire Gala będzie... zielony dywan

Russell Dauterman/Marvel

Zdążyliście już zapewne zauważyć, że promocja wydarzenia Hellfire Gala, reklamowanego jako "największy komiks o mutantach w historii", ruszyła na całego. Przypomnijmy, że przez cały czerwiec na amerykańskim rynku będzie ukazywać się 12 odsłon tej samej opowieści, pokazujących wydarzenia z perspektywy 12 różnych bohaterów. To w trakcie tego eventu oficjalnie poznamy nowy skład X-Menów i wielką tajemnicę związaną ze Storm, która może zaważyć na przyszłości istot obdarzonych genem X.

Tymczasem do sieci trafiły okładki alternatywne do poszczególnych części Hellfire Gala. Mutanci pozują na nich tak, jakby uczestniczyli w pokazie mody; nie dziwi to specjalnie, jeśli tylko weźmiemy pod uwagę, że postacie będą dołączać do wydarzenia krocząc po... zielonym dywanie. Zwróćcie uwagę choćby na to, że suknia Storm wykonana jest z chmur, z kolei strój Kate Pryde nawiązuje do jej historii. Spójrzcie sami:

Hellfire Gala - okładki alternatywne

Pierwsza odsłona Hellfire Gala, zeszyt Marauders #21, zadebiutuje w USA 2 czerwca.