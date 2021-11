Tytuł Iron Fista przejmie heros azjatyckiego pochodzenia. Danny Rand odchodzi

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

Marvel

Kilka dni temu Marvel podał do publicznej wiadomości, że w 2022 roku w uniwersum Domu Pomysłów pojawi się zupełnie nowy Iron Fist. Na razie wiemy jedynie, że tytuł przejmie postać o azjatyckim pochodzeniu, a jej tożsamość poznamy w zapowiedzianej na luty przyszłego roku serii ze scenariuszem Alyssy Wong i rysunkami Michaela YG.

Taki obrót spraw potwierdzają dwie zaprezentowane w sieci grafiki - na pierwszej z nich widzimy Danny'ego Randa zostawiającego swój charakterystyczny kostium (ilustracja nawiązuje do słynnego kadru z Spider-Man: No more!), natomiast na drugiej pojawia się już nowa Żelazna Pięść.

Warto w tym miejscu przypomnieć, że w tegorocznej serii o podtytule Heart of the Dragon moc Iron Fista na pewien czas przejęła Okoye, chcąc ją później zwrócić Randowi. Ten ostatni jednak odmówił, wychodząc z założenia, że nie należy już ona do niego. W chwili obecnej wciąż dzierży ją przywódczyni Dora Milaje, próbująca wyłonić nowego kandydata.

Iron Fist

Wszystko wskazuje na to, że Rand będzie teraz - podobnie jak Peter Parker w przeszłości - zmagać się z codziennością bez swoich mocy. Z kolei wśród jego potencjalnych następców wymieniany jest Shang-Chi, lecz taki obrót spraw wydaje się mało prawdopodobny, zwłaszcza jeśli weźmiemy pod uwagę, że na amerykańskim rynku nadal wydawana jest poświęcona mu, osobna seria.