Thanos z Mjolnirem, Kang broni multiwersum, śmierć Celestian - rozwiążesz zagadki Timeless?

Marvel

Marvel na dobre rozkręca kampanię marketingową wokół wydarzenia Timeless, które na amerykańskim rynku rozpocznie się 22 grudnia. Do sieci trafiło właśnie kilka tajemniczych materiałów promocyjnych, które na tle tarczy zegara pokazują nam Thanosa dzierżącego w dłoni napędzany Kamieniami Nieskończoności Mjolnir, Kanga Zdobywcę, Doktora Dooma czy śmierć Celestian.

Scenarzysta zeszytu Timeless #1, Jed MacKay, wyjawił, że protagonista opowieści, Kang, ma odczuć "znaczącą traumę" w związku z wydarzeniami, które zagrożą istnieniu podstawowej linii czasowej Domu Pomysłów, oznaczonej numerem 616. Cała sytuacja jest dla antagonisty nowa - nie będzie on bowiem w stanie przewidzieć, co stanie się później. Wiemy także, że Timeless ustawi podwaliny dla jeszcze większych przeobrażeń w obrębie multiwersum, do których dojdzie w 2022 roku i kolejnych latach.

Istotne jest także to, że tąpnięcie linii czasowej zrodzi reakcję wielu innych postaci, w tym Doktora Dooma czy Thanosa. Trudno w tej chwili o wyprowadzenie jednoznacznego kontekstu pokazanych w sieci grafik promocyjnych, lecz warto zwrócić uwagę na to, że Szalony Tytan z Mjolnirem napędzanym Kamieniami Nieskończoności pojawił się wcześniej w wizji boga burzy w serii Thor. W materiale eksponującym śmierć Celestian znalazła się wzmianka o Entropii, którą najprawdopodobniej powinniśmy utożsamić z odradzającą się wersją wszechpotężnego bytu o przydomku Wieczność.

Nie możemy również wykluczyć, że Kang wejdzie na trajektorię kolizyjną z Doktorem Doomem (co ciekawe, ukazanym jako władca na tronie), który całkiem niedawno w cyklu Guardians of the Galaxy wszedł w posiadanie mistycznych mocy. Na jeszcze innej grafice Zdobywcy towarzyszy tajemniczy Anatolij Pietrow (w świecie Marvela to nowa postać), którego perspektywę czytelnicy mieliby przyjąć w obserwowaniu działań Kanga - twórcom zależy bowiem na dobrym nakreśleniu rysu psychologicznego antagonisty i mocniejszym niż do tej pory skupieniu się na obecnym w nim pierwiastku ludzkim.

Oto rzeczone materiały promocyjne (w sieci spekuluje się, że pokazane na zegarach godziny mogą odnosić się do uniwersum, z którego pochodzi dana postać - np. Thanos miałby nadciągać ze świata oznaczonego numerem 613):