Iron Fist - szczery zwiastun masakruje serial

fot. Netflix

Minęło 3 lata od czasu, gdy premierę na Netfliksie miał 2. sezon Iron Fista. Ale w końcu Screen Junkies zmontowali szczery zwiastun dla tego serialu, który nie cieszył się przychylnością krytyków i widzów. Produkcja opowiada o Danielu Randzie, który po latach wraca do Nowego Jorku. Jest mistrzem sztuk walki i posiada mistyczną moc zwaną Iron Fist. W tytułowego bohatera wcielił się Finn Jones. W pozostałych rolach wystąpili: Jessica Henwick, Tom Pelphrey, Sacha Dhawan, David Wenham, Jessica Stroup i Sacha Dhawan.

Serial powstał na podstawie komiksów Marvela. Historia łączy się z wydarzeniami z Kinowego Uniwersum Marvela, a także z innym produkcjami Netflixa, które doprowadziły do crossoveru w The Defenders. Serial był słabo oceniany ze względu na kiepską grę aktorów, mało efektowne sceny walki i nudną fabułę wynikającą ze słabego scenariusza. Wpływ na taki obraz serialu miał napięty terminarz i szybkość produkcji. Finn Jones narzekał, że pracował po 14 godzin, 6 dni w tygodniu. Choreografię walk ćwiczył na 15 minut przed kręceniem sceny. Do roli trenował tylko przez 3 tygodnie. Z kolei Brett Chan, choreograf kaskaderów, niedawno oskarżył Jonesa, że nie chciało mu się trenować, przez co miał ograniczone możliwości w wykonywaniu swojej pracy. Uważa, że najlepsze sceny walk to były te z Jessicą Henwick, która wcześniej nie miała doświadczenia w sztukach walki, ale trenowała po 4 godziny dziennie do roli.

W szczerym zwiastunie, który został udostępniony tuż przed premierą Shang-Chi i legenda dziesięciu pierścieni, Screen Junkies wskazują wszystkie niedoskonałości serialu. W swoim stylu naśmiewają się z historii, postaci, kiepskich dialogów i nie tylko. Zobaczcie poniżej!

Iron Fist - szczery zwiastun serialu