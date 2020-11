Iron Man i potężny złoczyńca pójdą na noże. Jeśli Tony zdejmie zbroję, zginie

Alex Ross/Marvel

Kilka dni temu informowaliśmy Was, że w nowej serii Iron Man ze scenariuszem Christophera Cantwella dał o sobie znać Michael Korvac, jeden z najpotężniejszych wrogów Avengers w historii. Wygląda na to, że ten dążący do uzyskania boskich mocy złoczyńca odciśnie na przyszłości Tony'ego Starka znacznie większe piętno, niż początkowo zakładaliśmy.

Do sieci trafił opis fabuły 6. odsłony opowieści. Wynika z niego, że Iron Man i Korvac zmierzą się ze sobą w ramach wielkiego pojedynku, po którym heros wyląduje w szpitalu. Obrażenia są na tyle poważne, że jeśli tylko Tony zdejmie chroniącą jego ciało zbroję, natychmiast zginie. Stark nie byłby jednak sobą, gdyby nawet w takim położeniu nie dążył do jak najszybszego wydostania się z placówki medycznej. Spójrzcie na materiały promocyjne kolejnych odsłon serii:

Iron Man #6 - okładka

Fani zwracają się w sieci uwagę, że przez całą serię przewija się motyw pragnienia przez Iron Mana śmierci - coraz mocniej ryzykuje on swoje życie w celu ratowania innych. Wiemy, że od kolejnej potyczki z antagonistą będą starali się go odwieść War Machine i Hellcat.