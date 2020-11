Batman - nigdy nie zgadniecie, co jest największą atrakcją turystyczną Gotham

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

Wojna Jokera w komiksach DC dobiegła już końca, jednak jej następstwa wciąż dają i będą dawały o sobie znać w całym świecie Batmana. Najlepszym na to dowodem jest pierwszy zeszyt nowej serii Punchline Special; przypomnijmy, że tytułowa bohaterka działała jako pomocniczka Księcia Zbrodni. To także ona doprowadziła do wstrzyknięcia do ciała Mrocznego Rycerza śmiercionośnej toksyny.

Z opowieści dowiadujemy się nieco więcej na temat genezy Alexis Kaye i tego, dlaczego zdecydowała się ona na zostanie Punchline. Komiks pokazuje nie tylko jej pierwsze spotkanie z Jokerem, ale i fanatyczne podążanie śladami złoczyńcy. Protagonistka w ramach serii podcastów zabiera odbiorców do miejsc związanych z Księciem Zbrodni, z Azylem Arkham na czele. Koniec końców dociera ona do miejskiego Akwarium Gotham City.

Co zaskakujące, to właśnie to ostatnie miejsce jest największą atrakcją turystyczną w mieście Batmana. Wszystko dzięki wystawionemu na widok publiczny basenowi, w którym pływają słynne... ryby Jokera. Spójrzcie sami:

Punchline Special #1 - plansze

Dla przypomnienia: w 1978 roku DC wypuściło na amerykański rynek kultową już historię The Joker Fish. Książę Zbrodni stworzył więc zupełnie nowy gatunek ryb, wykorzystując w tym celu specjalną toksynę - oblicze zwierząt do złudzenia przypominało twarz antagonisty. Później chciał zgodnie z prawem opatentować swój wynalazek; gdy spotkał się z odmową, postanowił wypuścić mordercze ryby do akwenów Gotham, aby te terroryzowały mieszkańców miasta.

Choć z perspektywy czasu The Joker Fish uznaje się za jeden z najgłupszych czy najbardziej groteskowych planów złoczyńcy, nadal jest on jednym z najbardziej znanych. Dość powiedzieć, że ten sam motyw wykorzystano w serialu animowanym Batman z lat 90., a nawiązanie do opowieści pojawiło się również w niedawno zakończonej serii Trzech Jokerów.

Punchline Special #1 wyjawia, że włodarze Gotham najpierw stworzyli upamiętniający ofiary ataku Jokera pomnik, by później na nim zarobić, pokazując zwiedzającym ocalone stworzenia - budowa akwarium pochłonęła wiele milionów dolarów. Jakby tego było mało, turyści mogą także nabyć pluszowe ryby Jokera dla swoich dzieci.