Tony Stark porzucił nazwę Iron Man. Teraz tak każe się nazywać

Fot. Marvel Comics

Reklama

W pierwszym numerze Iron & Frost (seria jest częścią komiksowego wydarzenia Age of Revelation) akcja przenosi czytelników dziesięć lat w przyszłość. Widzimy Emmę Frost, która postanawia odwiedzić starą wieżę Avengers, która została pogrążona w otchłani po ataku Revelation. Na miejscu spotyka jednak odmienionego Tony'ego Starka, który teraz każe się nazywać Iron King.

Skąd ta nagła zmiana? Okazuje się, że Tony Stark został przemieniony w mutanta przez wirus X, który spustoszył USA. Choć spędził następną dekadę pracując nad lekarstwem, to bezskutecznie. Ta transformacja sprawiła, że niejako stał się jednością z kostiumem – metal stał się jego nową skórą.

Jak wiemy, Avengersów już nie ma, tak jak ich dawnej siedziby. Tony Stark jest teraz związany z inną organizacją, która wymaga, by na jej czele stanął król. Stąd nazwa Iron King, czyli Żelazny Król. Superbohater po ataku Revelation przejął rządy nad syndykatem Hellfire Club i ukrywając się w ruinach wieży Avengersów, prowadzi bunt przeciw reżimowi.

To czyni z niego przestępcę w oczach prawa, ale czy złoczyńcę? Pewne jest jedno – Tony Stark nie jest już tym samym mężczyzną, co przed atakiem, o czym ostrzeżono nawet Emmę Frost. Tragiczne wydarzenia całkowicie go odmieniły. Czas pokaże, jakie będą tego skutki.