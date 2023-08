Iron Man - Timothy Olyphant mógł zostać superbohaterem? Aktor o swoim przesłuchaniu

fot. materiały prasowe

Chociaż ciężko dzisiaj wyobrazić sobie kogokolwiek innego na miejscu Roberta Downeya Jr., o rolę Tony'ego Starka/Iron Mana starało się wiele gwiazd, w tym Tom Cruise, Sam Rockwell oraz Hugh Jackman. Również Timothy Olyphant był na przesłuchaniu do tej roli, zanim jeszcze wystąpił jako Cobb Vanth w The Mandalorian. Aktor opowiedział o swoim doświadczeniu.

Timothy Olyphant o przesłuchaniu do roli Iron Mana

Olyphant opowiedział o swoim przesłuchaniu w podcaście Binge Worthy dla The Playlist.

- Ponieważ uczyłem się nowych rzeczy dość powoli i bałem się rzeczy, które są sukcesywne w tym biznesie, pomyślałem, że to pierwszy raz, kiedy mogę się przełamać. Przesłuchanie do Iron Mana traktowałem jako dobrą zabawę.

Aktor nie czuł urazy, gdy dowiedział się, że nie dostał roli. Przeciwnie, w swojej wypowiedzi wyraził również ogromny szacunek do Jona Favreau, reżysera filmu.

- A więc, jeśli zamierza się podążyć tą drogą, nie znajdzie się nikogo lepszego, z kim można to zrobić. Mam miłe wspomnienia z tego doświadczenia. Staram się patrzeć na rzeczy po prostu takimi, jakimi są, a nie jakimi mogłyby być. Wszelkie rozmowy, jakie odbyłem z Jonem na temat tej pracy wspominam dobrze. To był przyjemny proces. Poza tym... to on zatrudnił mnie później do The Mandalorian, więc nic mi nie jest winien.

Olyphant ostatnio wystąpił w serialach Pełne koło oraz Justified: City Primeval.

Niedawno też mieliśmy okazję spotkać się z aktorem. Zobaczcie nasz wywiad.