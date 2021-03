Twórcy Justified: Bez przebaczenia nakręcą nowy serial. Timothy Olyphant powróci jako Raylan Givens?

fot. materiały prasowe

Twórcy Justified: Bez przebaczenia połączą siły w pracy nad nowym projektem dla FX. Serialowej adaptacji doczeka się bowiem kolejna książka autorstwa Elmore'a Leonarda zatytułowana City Primeval: High Noon in Detroit. W gronie osób rozwijających zapowiedzianą serię jest producent wykonawczy Justified: Bez przebaczenia, Graham Yost, oraz producenci Michael Dinner, Dave Andron, Chris Provenzano oraz Sarah Timberman.

Projekt jest na wczesnym etapie, wiadomo jednak, że w serialu może pojawić się bohater Justified: Bez przebaczenia Raylan Givens. Media donoszą, iż trwają rozmowy z Timothym Olyphantem w sprawie jego powrotu do roli Givensa. Co ciekawe, Raylan Givens, który jest bohaterem kilku powieści Elmore'a Leonarda, oryginalnie nie występuje w City Primeval, lecz twórcy wprowadzą tę postać do serialu.

Akcja powieści City Primeval rozgrywa się w Detroit i skupia na detektywie Raymondzie Cruzie. Pracujący w wydziale zabójstw mężczyzna usiłuje zapobiec temu, by zabójca po raz drugi wywinął się wymiarowi sprawiedliwości.

Producentami wykonawczymi, scenarzystami oraz showrunnerami nadchodzącej serii FX są Michael Dinner i Dave Adron. Reżyseruje Dinner.