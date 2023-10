Iron Man wróci do MCU!? Masa nowych informacji na temat Avengers i innych postaci

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Dopiero co raportowaliśmy Wam o doniesieniach scoopera MyTimeToShineHello na temat przyszłości Spider-Mana w MCU. Składa się jednak tak, że wyjawił on również masę nowych informacji w kwestii innych projektów Marvel Studios - warto podkreślić, że były to krótkie odpowiedzi na pytania obserwujących go użytkowników serwisu X, czasami okrojone do zaledwie jednego słowa.

Oto lista najważniejszych doniesień scoopera:

Iron Man powróci do MCU - i to zanim postać ta i zbudowany przez nią świat przejdą "miękki reboot" w obrębie całego projektu

serial Ironheart

She-Hulk nie pojawi się w filmie Kapitan Ameryka 4

prace na planie Young Avengers mają rozpocząć się już w przyszłym roku

Jessica Jones pojawi się w serialu Daredevil: Born Again

Akcja filmu Blade

produkcja Eternals 2 powstanie

w serialu Vision Quest

w pierwszej wersji scenariusza filmu Fantastyczna czwórka

postać Wandy Maximoff nie wróci do MCU przed 2026 rokiem

Bucky Barnes pojawi się w filmach Thunderbolts Avengers: The Kang Dynasty

postać Moon Knighta powróci w 2. sezonie samodzielnego serialu, jak i kolejnych filmach o Avengers

Ostatnią z informacji scoopera będziemy mogli zweryfikować już 10 listopada - zdradza on bowiem, że w filmie Marvels pojawi się Kate Bishop, a sceny z jej udziałem nie zostały usunięte.

