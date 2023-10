Spider-Man - jaka rola Andrew Garfielda w przyszłości MCU? Sony blokuje ważną postać

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Jaka przyszłość czeka Spider-Mana i całe jego uniwersum w obrębie MCU? Nowe rewelacje w tej sprawie w serwisie X (dawnym Twitterze) przedstawił dobrze poinformowany w kwestii filmów i seriali bohaterskich scooper działający w sieci jako MyTimeToShineHello. Rzuca on światło na szereg kwestii związanych z ekranowym Pajączkiem - w tym na dalsze losy postaci Andrew Garfielda.

Choć do poniższych doniesień powinniśmy podchodzić z dystansem, wygląda na to, że istnieją plany dotyczące obecności aktora w MCU. Co prawda nie doczeka się on samodzielnego filmu, ale ma pojawić się w "innych produkcjach" - najprawdopodobniej chodzi tu o Avengers: The Kang Dynasty i Avengers: Secret Wars. Według scoopera nie ma też mowy o tym, by Garfield zastąpił Toma Hollanda w roli głównego Pajączka MCU.

Na tym jednak nie koniec nowych informacji. Sony ma blokować pojawienie się Black Cat w filmach z Hollandem - nie jest wykluczone, że zobaczymy ją wyłącznie w ekranowych historiach o Venomie i Morbiusie. Warto zauważyć, że Czarna Kotka miała być centralną postacią filmu Silver & Black, jednak projekt ten został już wcześniej wyrzucony do kosza.

MyTimeToShineHello potwierdza również, że trwają prace nad stworzeniem aktorskich produkcji, których bohaterami byliby Miles Morales i Spider-Gwen.

