Ironheart - kto kupił Wieżę Avengers? Rola Mefisto w serialu

Bohaterką serialu Ironheart jest Riri Williams, w którą wciela się Dominique Thorne. To studentka MIT, która w swoim pokoju w akademiku własnoręcznie zbudowała zbroję podobną do tej, której używał Iron Man. Riri postanowiła wykorzystać ją do walki z przestępcami. Serial opisywany jest jako starcie technologii i magii, w którym superbohaterka Ironheart będzie walczyć z postacią nazywaną The Hood (Anthony Ramos).

Obecnie Ironheart znajduje się w fazie postprodukcji. Niewiele wiadomo o fabule, ale strona internetowa The Cosmic Circus postanowiła podzielić się nowymi doniesieniami dotyczącymi Wieży Avengers. Przypomnijmy, że w Spider-Man: Homecoming okazało się, że budynek został sprzedany, a w jednej ze scen Happy Hogan (Jon Favreau) nadzorował transport technologii i broni. Nie wyjawiony wtedy, kto został nabywcą Wieży. Według źródeł serwisu kupił ją Mefisto od Tony'ego Starka. The Cosmic Circus nie jest w stanie potwierdzić czy bohater wiedział z kim zawiera umowę.

Wieża Avengers w rękach Mefisto?

Mefisto to postać z komiksów na wzór szatana. To złoczyńca, który tak naprawdę jest demonem władającym swoim wymiarem nazywanym przez niego piekłem lub Hadesem, ale nie jest on w żadnej mierze związany z ziemskimi religiami. Mefisto po prostu wykorzystuje religijne pojęcia oraz wygląd diabła do swoich celów. W tę postać według doniesień wciela się Sacha Baron Cohen.

Twitterowy scooper pod pseudonimem CanWeGetSomeToast wspomniał, że w serialu The Hood ma za zadanie wykraść technologię dla Mefisto. Z wyjaśnieniem dlaczego jest mu ona potrzebna przyszedł inny użytkownik (MyTimeToShineH), który odpowiedział, że Mefisto w swojej ludzkiej postaci jest właścicielem firmy technologicznej.

Strona internetowa wyjawiła, że Mefisto w Ironheart przez większość czasu, gdy prowadzi swój biznes, będzie pojawiać się w ludzkiej postaci, ale w niektórych momentach przyjmie demoniczną formę znaną z komiksów. Według źródeł w tej materii inspirowano się postacią tytułowego bohatera z serialu Lucyfer, którego grał Tom Ellis.

Ironheart - premiera zaplanowana jest na 2024 rok na Disney+.