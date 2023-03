Disney+ - Loki 2, Ironheart i X-Men ‘97 opóźnione, a na tym nie koniec. Niepokojące doniesienia

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Według nowego raportu Variety, premiery nadchodzących projektów Marvel Studios zostały przesunięte w czasie. A jeśli wierzyć insiderom, liczba seriali, które zadebiutują na Disney+ jeszcze w 2023 roku, została znacznie zawężona. Zobaczcie szczegóły poniżej.

Warto przypomnieć, że Disney+ niedawno usunęło wszystkie daty premier projektów z 5. fazy MCU. Za to niektóre filmy, między innymi The Marvels, zostały opóźnione. Wygląda więc na to, że odbywają się duże premierowe roszady w Domu Pomysłów.

Disney+ - seriale, które mogą zadebiutować w 2023 roku

Tajna Inwazja miała zadebiutować na początku 2023 roku, jednak do tej pory tytuł nie pojawił się w serwisie. Insider KC Walsh, który wcześniej uważał, że ostateczna data premiery jest zaplanowana na maj, teraz sądzi, że serial ukaże się dopiero w czerwcu. Inne plotki mówią za to nawet o wrześniu 2023 roku. Marvel Studios nie wydało żadnego oficjalnego oświadczenia.

Disney+ zmieniło datę premiery 2. sezonu Lokiego z tego lata na "wkrótce", jednak serial nadal ma zadebiutować w 2023 roku, tak jak Secret Invasion.

Ironheart początkowo miała pojawić się na Disney+ jesienią 2023 roku. Jednak tak jak wiele innych produkcji Marvela, wcześniejszą datę premiery zamieniono na tajemnicze "wkrótce". Mimo to, zdaniem The Direct to może być trzeci serial, który prawdopodobnie zadebiutuje jeszcze w tym roku.

Na San Diego Comic-Con 2022 została ogłoszona data premiery serii animowanej X-Men ‘97. Debiut był zaplanowany jesienią 2023 roku. Choć nie dostaliśmy za wiele aktualizacji, ani nawet plotek, główny scenarzysta serialu, Beau DeMayo, sugeruje że mimo opóźnień produkcja wciąż trafi na Disney+ tej jesieni.

Disney+ - seriale, których możemy nie zobaczyć w 2023 roku

Echo pierwotnie miało mieć premierę latem, jednak niektóre wiarygodne źródła, takie jak Murphy’s Multiverse, twierdzą że serial w ogóle nie zadebiutuje w 2023 roku. Lizzie Hill z The Cosmic Circus napisała za to, że słyszała rzeczy, które sprawiają, że martwi się o serial. Marvel Studios nie poinformowało jednak o żadnych problemach, związanych z Echo, ani nie zaktualizowało daty premiery.

Agatha: Coven of Chaos miało zadebiutować albo pod koniec 2023 roku, albo na początku 2024 roku. Jednak KC Walsh uważa, że status projektu jest aktualnie oznaczony jako TBD, czyli do ustalenia. Niektóre doniesienia mówią nawet, że serial zadebiutuje dopiero w 2025 roku. Choć Marvel nie skomentował tych plotek, to produkcja wciąż trwa, więc fani mogą być pewni, że projekt się rozwija.

2. sezon What If…? miał pojawić się w 2022 roku, jednak tak się nie stało. Na razie nie zapowiada się też, by premiera odbyła się w 2023 roku. KC Walsh za to sądzi, że animacja powróci na Disney+ dopiero w pierwszym kwartale 2024 roku.

