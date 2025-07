Kim jest Mefisto? Oto historia, fakty i ciekawostki na temat nowego złoczyńcy w MCU

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

Mefisto w końcu zawitał do Kinowego Uniwersum Marvela. Fani od lat spodziewali się, że diabeł w końcu przejdzie przez próg najpopularniejszego komiksowego uniwersum. Wielu stawiało na WandęVision lub filmy o Doktorze Strange'u, ale ostatecznie wprowadzono go w serialowej Ironheart, dość nieoczekiwanie. Fanów na pewno zadowoli kwestia obsady. W Mefisto wcielił się typowany do tej roli od lat Sacha Baron Cohen, który miał okazję zadebiutować w MCU.

Z tej okazji przygotowaliśmy dla Was krótką ściągawkę na temat tego, kim Mefisto jest w komiksach Marvela. Wbrew pozorom nie jest to wcale biblijny Szatan, choć uwielbia się pod niego podszywać i tak wpływać na kuszonych ludzi. W rzeczywistości jego narodziny sięgają wiele milionów lat wstecz, choć trudno zdefiniować faktyczny i niezaprzeczalny moment w czasie. Mefisto włada swoim własnym wymiarem, który przypomina to, jak w Biblii wyobrażane jest piekło. Swoją potęgę czerpie przede wszystkim z dusz, która do niego trafiają. Im bardziej jest ona skorumpowana, tym więcej sił jest w stanie mu zapewnić.

Na przestrzeni lat Mefisto dał się we znaki wielu superbohaterom Marvela, ale i złoczyńcom. Zniszczył życie Petera Parkera, uwięził duszę matki Dr. Dooma, a to tylko początek listy jego grzeszków. Jest on przepotężną postacią, która posiada pewne niewyjaśnione ograniczenia, przez które nie może po prostu przejąć kontroli nad światem.

Mefisto - fakty i ciekawostki [TOP 10]

Co jeszcze trzeba o nim wiedzieć? Oto lista faktów i ciekawostek przygotowana na bazie opracowania Screen Rant.