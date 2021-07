Ironheart - tytuł roboczy serialu MCU. Czy ma związek z Iron Manem?

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Marvel

O serialu Ironheart wiemy niewiele. Bohaterką ma być znana z komiksów Riri Williams, która stanie się następczynią Iron Mana. Według Lizzie Hill tytuł roboczy serialu brzmi Wise Guy. Uważa ona, że odnosi się on do Iron Mana, więc stąd wysnuwane są ciekawe spekulacje.

Prawdopodobnie więc w serialu Ironheart mógłby powrócić Robert Downey Jr. do roli Tony'ego Starka. Odnosi się to do komiksowego wątku, w którym Riri Williams poznała sztuczną inteligencję reprezentującą Tony'ego po tym, jak zginął. Pomógł jej stworzyć własną zbroję i wspierał ją podczas pierwszych superbohaterskich działań. Stąd też fani MCU zaczęli się zastanawiać: skoro Wise Guy (mądrala) wyraźnie odnosi się do Iron Mana, to czy ten wątek również zostanie przeniesiony na ekrany w takim samym stopniu.

Na obecną chwilę to jednak tylko spekulacje. Nie wiadomo, czy w ogóle jest coś na rzeczy, a odwoływanie się do komiksowych wydarzeń nie zawsze się sprawdza, bo Marvel Studios podchodzi do adaptowana bardzo luźno.