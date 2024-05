Isaac w The Last Of Us obsadzony. Kto go zagra w 2 sezonie?

fot. materiały prasowe

Oficjalnie ogłoszono, że Jeffrey Wright zagra Isaaca w 2. sezonie serialu The Last of Us. Jest on potężny przywódcą dużej grupa znanej jako Washington Liberation Front. Szukali wolności, ale wdali się w niekończącą się wojnę z wrogiem z zasobami. Angaż to dobra wiadomość dla fanów gry The Last of Us: Part II, bo Wright grał również tam tę postać.

The Last of Us - obsada 2. sezonu

Pedro Pascal i Belle Ramsay powracają w głównych rolach. Wcześniej do obsady dołączyli Kaitlyn Dever, Young Manzino, Isabela Merced i C|atherine O'Hawa.

Wright nie jest pierwszym aktorem z gier, który dołączył do serialu i nie jest też pierwszym, który gra tę samą rolę. W pierwszym sezonie aktorzy głosowi mieli role drugoplanowej. Na przykład byli to Troy Baker i Ashley Johnson, czyli ci, którzy w grach byli głosami Joela i Ellie. Merle Dandridge zagrała w pierwszym sezonie tę samą postać Marlene z gry.

Prace na planie trwają i potrwają wiele miesięcy. Craig Mazin i Neil Druckmann powracają za sterami. Premiera w 2025 roku.