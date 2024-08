Promocja It Ends With Us wymyka się spod kontroli. Reżyser zatrudnia ekspertkę od PR-u

fot. Sony Pictures

Mimo że It Ends with Us radzi sobie zaskakująco dobrze w międzynarodowym box office, adaptacja powieści Colleen Hoover nie cieszy się nieposzlakowaną opinią. Pomijając zarzuty wobec samego filmu, promocja wokół niego stała się istnym bałaganem, wywołującym liczne plotki o napiętej atmosferze wśród obsady. Internautom przypomina to sytuację Don't Worry Darling z 2022 roku, gdy zauważyli wręcz wyalienowanego od reszty obsady reżysera Justina Baldoniego. Nie pomagają klipy z TikToka, sugerujące, że filmowiec nie dogadywał się z główną gwiazdą filmu, Blake Lively. Jak potwierdziło źródło Deadline, faktycznie dochodziło do spięć między Baldonim a aktorką, która często przejmowała inicjatywę na planie. Jednak działania Lively miały rzekomo zadowalać studio Sony.

Mniej zadowoleni byli natomiast widzowie oraz fani książki, którzy otwarcie krytykują podejście Lively do promocji filmu. W przeciwieństwie do Baldoniego, aktorka unika w wywiadach tematu przemocy domowej, będącej głównym wątkiem opowiadanej historii. Dodatkowo, wspomniane wyżej plotki tylko podsycają kontrowersje. W wyniku tego wszystkiego reżyser miał zatrudnić specjalistkę od kryzysowego PR-u, Melissę Nathan, pracującą dla The Agency Group.

Sony, Jonesworks PR oraz The Agency Group zostali poproszeni przez Deadline o komentarz, ale nie otrzymano żadnej odpowiedzi.

It Ends With Us - fabuła

Film opowiada o kobiecie o imieniu Lily, która przeprowadza się do Bostonu, aby otworzyć kwiaciarnię. Tam zakochuje się w młodym neurochirurgu. Jej związek z Rylem wydaje się idealny, ale prawda jest zupełnie inna i przynosi tylko cierpienie.

Film jest już dostępny w kinach.