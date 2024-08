Kontrowersje wokół It Ends With Us. Internauci sądzą, że źródłem konfliktu może być Ryan Reynolds

Reklama

W mediach społecznościowych zrobiło się głośno o nadchodzącym filmie It Ends With Us na podstawie popularnej książki Colleen Hoover o tej samej nazwie. Jednak nie z pozytywnych powodów. Internetowi detektywi spekulują bowiem, że pomiędzy gwiazdami widowiska - Blake Lively i Justinem Baldoni - istnieje konflikt. Oboje grają główne role, a dodatkowo Lively jest producentką, a Baldoni reżyserem filmu.

Śledztwo w sprawie It Ends With Us na TikToku zaczęło się od zauważalnej nieobecności Baldoniego na wspólnych wydarzeniach prasowych, braku wspólnych zdjęć głównych gwiazd na wtorkowej premierze w Nowym Jorku oraz fakcie, że Lively (ani reszta obsady) nie śledzi Baldoniego na Instagramie (choć on ich tak), co jest raczej niespotykane w trakcie współczesnej promocji filmu.

Internauci spekulują również, że konflikt mogło zaostrzyć zaangażowanie Ryana Reynoldsa w proces twórczy It Ends With Us, czyli męża Lively. Za tą teorią przemawia fakt, że podczas światowej premiery odtwórca Pyskatego Najemnika wyjawił, że napisał kluczową scenę na dachu z początku filmu. Poza tym aktor wykorzystał kampanię marketingową Deadpool & Wolverine do wypromowania nowego filmu żony, co niektórym wydaje się dość niesmaczne z uwagi na to, jak bardzo te dwie produkcje różnią się od siebie - jedna to rozrywkowe i niepoprawne kino superbohaterskie, a druga mówi o przemocy domowej.

Niektórzy internauci uważają, że właśnie dlatego Baldoni zdystansował się od projektu - raz, bo nie chce mieć nic wspólnego z taką promocją, a dwa, ponieważ w dużej mierze stracił kontrolę kreatywną nad projektem. Część osób uważa nawet, że tylko Baldoni na poważnie traktuje temat przemocy domowej, poruszony w materiale źródłowym.

Przedstawiciele Lively i Baldoni nie odpowiedzieli na prośby The Hollywood Reporter o komentarz w sprawie.