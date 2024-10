It Takes Two świetnie się sprzedało. Twórcy chwalą się wynikami i zapowiadają nowy projekt

fot. EA

Zespół Hazelight Studios zdecydowanie ma powody do radości. Niedawno poinformowali oni, że ich gra, It Takes Two, sprzedała się w nakładzie przekraczającym 20 milionów egzemplarzy. Nie zamierzają oni jednak spoczywać na laurach, a wręcz przeciwnie. W krótkim wpisie na platformie X zapowiedzieli nowy projekt i opublikowali pierwszą scenę scenariusza. Dodatkowo Josef Fares dodał, że nowa produkcja ma mieć tytuł "S*** ******N", czym zachęcił graczy do snucia teorii na temat liter, jakie mogą znajdować się za gwiazdkami.

Jedno jest pewne: gracze mają na co czekać. It Takes Two nie tylko świetnie się sprzedało, ale też spotkało się z uznaniem ze strony krytyków. Produkcję wybrano Grą Roku 2021, była ona także laureatem BAFTA.