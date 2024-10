Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii z zaskakującą zmianą daty premiery. Gra zadebiutuje... wcześniej

fot. SEGA

Reklama

Opóźnienia premier gier nie są niczym nowym w tej branży. Znacznie rzadziej zdarzają się jednak odwrotne sytuacje, a z taką mamy do czynienia w przypadku Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii. Nowy zwiastun tej produkcji, który zaprezentowano podczas wydarzenia Xbox Partner Preview zdradza, że gra zadebiutuje na rynku nie 28 lutego 2025 roku, jak pierwotnie zapowiadano, a tydzień wcześniej - 21 lutego.

Pirate Yakuza in Hawaii to spin-off, który w odróżnieniu od dwóch ostatnich odsłon serii Like a Dragon, nie będzie jRPG z turowym systemem walki. Zamiast tego w ręce graczy trafi przygodowa gra akcji, a pojedynki rozgrywane będą w czasie rzeczywistym. Akcję tej historii osadzono bezpośrednio po wydarzeniach z Infinite Wealth, a głównym jej bohaterem będzie Goro Majima, który rozbił się na odludnej wyspie gdzieś na Pacyfiku.