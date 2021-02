It Takes Two - zwiastun przedstawia rozgrywkę. Graczy czeka szalona przygoda

EA

W marcu na rynek trafi nowa produkcja od Josefa Faresa i studia Hazelight zatytułowana It Takes Two. Podobnie jak poprzednie dzieło tej ekipy, A Way Out, tak i tutaj będziemy mieli do czynienia z przygodą przeznaczoną wyłącznie do zabawy w kooperacji - lokalnie lub online. Mocno zmieni się natomiast klimat i historia. Tym razem wcielimy się tutaj w parę, która zmaga się z kryzysem w związku i… trafia do fantastycznej krainy, w której zmierzy się z wieloma różnymi wyzwaniami. W sieci pojawił się nowy zwiastun, który prezentuje rozgrywkę i trzeba przyznać, że prezentuje się ona naprawdę zróżnicowanie.

Podczas gry zwiedzimy przeróżne lokacje, a zabawa będzie wymagać zarówno zręczności i szybkich reakcji, jak i rozwiązywania zagadek logicznych. Kluczowa będzie też oczywiście współpraca i na poniższym materiale widzimy kilka przykładów - np. przesuwanie ruchomych platform, tworząc tym samym drogę dla drugiego gracza.

It Takes Two zadebiutuje 26 marca. Gra dostępna będzie na PC oraz konsolach PlayStation 4 i Xbox One.