Watch Dogs: Legion z trybem online w marcu. Poznaliśmy datę premiery bezpłatnej aktualizacji

Ubisoft

Firma Ubisoft podała datę premiery aktualizacji do gry Watch Dogs: Legion, która doda do niej tryb online. Zadebiutuje ona już 9 marca na wszystkich platformach, czyli PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series S/X i będzie dostępna za darmo dla każdego posiadacze tej produkcji.

Na graczy czekać będzie sporo atrakcji - począwszy od wspólnego zwiedzania otwartego świata, brania udziału w wydarzeniach i aktywnościach pobocznych, poprzez nowe misje współpracy, a na trybie PvP kończąc. Ten ostatni będzie obejmował arenę do walki spiderbotów oraz deathmatch każdy na każdego. Nie zabraknie też nagród. Wykonywanie aktywności online będzie wiązało się ze zdobywaniem punktów doświadczenia i odblokowywaniem elementów kosmetycznych czy ulepszenia gadżetów DedSec. Twórcy zapewniają też, że na tym wsparcie się nie zakończy i doczekamy się też kolejnych, darmowych aktualizacji.

9 marca zadebiutują też dwie misje dla jednego gracza, które dostępne będą dla posiadaczy przepustki sezonowej - Protokół strażnika i Nie w naszym imieniu.