It's a Wonderful Knife - zwiastun. Zabójczy slasher w klimacie Bożego Narodzenia

fot. RLJE Films AND SHUDDER

Reklama

Film It's a Wonderful Knife w reżyserii Tylera MacIntyre'a łączy w sobie elementy komedii i horroru, jednocześnie nawiązując do bożonarodzeniowego klasyka It's a Wonderful Life z 1946 roku.

Obejrzyj zwiastun poniżej:



Tyler MacIntyre opowiedział o czym opowiada nadchodzący slasher:

Opowiada o młodej kobiecie o imieniu Winnie Carruthers, która mieszka w tym mieście i ma obsesję na punkcie Bożego Narodzenia. W mieście dochodzi do tragedii, Winnie staje na wysokości zadania, ale jej najlepsza przyjaciółka zostaje zabita. Przeskakujemy o rok do przodu, a ona, załamana i z poczuciem winy, nie jest w stanie iść dalej. Kończy życzeniem, że może byłoby lepiej, gdyby jej nie było. Budzi się w koszmarnej wersji tego miasta, w którym zginęło o wiele więcej ludzi i od niej zależy rozwiązanie tej zagadki, zanim będzie za późno - mówił reżyser.

W roli głównej jako Winnie Carruthers wystąpi Jane Widdop, znana z serialu Yellowjackets. W postać ojca Winnie, Davida, wciela się Joel McHale. W obsadzie znaleźli się także Justin Long, Jess McLeod i Cassandra Naud.

It's a Wonderful Knife - plakat

Pojawił się także plakat promujący, którym na swoim profilu podzielił się jego autor:

Warto zwrócić uwagę na napis znajdujący się na dole plakatu: Every time a bell rings, an angel gets to kill, co znaczyłoby: Za każdym razem, gdy dzwoni dzwonek, anioł ma szansę zabić.