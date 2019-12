J.J. Abrams o celowości połączenia starego i nowego w Przebudzeniu Mocy

Gwiezdne Wojny: Przebudzenie Mocy było powrotem po latach do słynnej serii filmów z uniwersum Gwiezdnych Wojen. Po premierze pojawiły się głosy, że film ten jest odtwórczy i pokazuje to, co widzowie już znają. W nowym wywiadzie odniósł się do tego reżyser tamtego filmu, J.J. Abrams.