J.K. Rowling w ogniu krytyki. Poszło o transfobiczny komentarz

J.K. Rowling to autorka książkowej serii Harry Potter. Na swoim koncie na Twitterze, powieściopisarka zamieściła nowy wpis, w którym wspiera Mayę Forstater, brytyjską badaczkę, o której niedawno było głośno przez jej komentarze o charakterze anty-trans. Forstater oświadczyła wszem i wobec, że istnieją tylko dwie biologiczne płcie - zostało to odebrane jako przejaw transfobii, przez co zwolniono ją z pracy. Dla uściślenia: Forstater pracowała w instytucji powołanej do kwestionowania planów rządu, który zamierzał umożliwić ludziom samowolne identyfikowanie się z dowolną płcią. Trybunał pracy uznał, że jej uwagi są obraźliwe i uwłaczające godności innych, a sędzia podsumował jej stanowisko w następujący sposób:

Nawet biorąc pod uwagę prawo do wolności wypowiedzi, ludzie nie mogą oczekiwać ochrony, jeśli ich podstawowa wiara pociąga za sobą pogwałcenie godności innych i stworzenie dla nich zastraszającego, wrogiego, poniżającego, upokarzającego lub obraźliwego środowiska.

Rowling, w geście wsparcia kobiety, opublikowała na swoim Twitterze post, w którym użyła hashtagów #IStandWithMaya i #ThisIsNotaDrill. Jak pisze w jego treści:

Ubieraj się jak chcesz. Nazywaj siebie jak chcesz. Prześpij się z dowolną osobą dorosłą, która tylko będzie chętna. Przeżywaj swoje życie w spokoju i bezpieczeństwie. Ale żeby zwalniać kobietę z pracy tylko dlatego, że uznała, że płeć jest prawdziwa?

Wpis autorki natychmiast znalazł się na celowniku internautów oraz organizacji praw człowieka. Jest nazywany zaściankowym, niesprawiedliwym i transfobicznym, a Rowling zbiera z jego powodu dużą krytykę pod swoim adresem. Dziennikarz Alex Berg tak podsumował jej opinię:

To żenada. Trans-kobiety to kobiety, a transseksualiści zasługują na prawo do samookreślenia się, gdy tego potrzebują. Koniec.

Do dyskusji przyłączyła się także The Human Rights Campaign, która zaadresowała swój wpis właśnie do Rowling, a niedługo później głos zabrała również GLAAD. W sprawie wypowiedziała się także Sara Ramirez z serialu Chirurdzy, która nazwała Rowling bigotką:

Rowling i jej przedstawiciele nie komentują sprawy.