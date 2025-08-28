Jacek Kuroń w kinie. Zdjęcia z filmu biograficznego!
Jacek Kuroń to słynna postać polskiej historii, która doczeka się filmu biograficznego Nasza rewolucja. Historia miłości Grażyny i Jacka Kuroniów. Pierwsze zdjęcia i szczegóły trafiły do sieci. Wiemy, kto gra główne role.
Ruszyły prace nad filmem Nasza rewolucja. Historia miłości Grażyny i Jacka Kuroniów. Na pierwszych zdjęciach z planu widzimy Arkadiusza Jakubika w roli Jacka Kuronia oraz Magdalenę Popławską jako Grażynę Kuroń. Za kamerą stoi uznany reżyser Piotr Domalewski, twórca nagradzanego filmu Cicha noc.
Nasza rewolucja. Historia miłości Grażyny i Jacka Kuroniów – opis fabuły
On – żywiołowy, charyzmatyczny, pełen pasji. Ona – odważna, ciepła i niezwykle wrażliwa. Jacek i Grażyna Kuroniowie bezgranicznie się kochają i wierzą, że razem mogą zmieniać świat. Rezygnują z prywatności, poświęcając życie walce o wolność. Ich mieszkanie staje się centrum opozycji – miejscem spotkań ludzi gotowych ryzykować wszystko dla lepszej przyszłości. Jednak za wielką ideą kryje się ogromna cena: chwile intymności przeplatają się z długimi rozłąkami, kiedy dzielą ich więzienne kraty. Wybuch stanu wojennego stawia ich przed dramatycznymi wyborami. Czy w czasach pełnych niepewności i poświęceń miłość będzie w stanie przetrwać?
Tak Arkadiusz Jakubik mówi o roli:
Tak Magdalena Popławska mówi o roli:
Producent filmu, Robert Kijak, podkreśla: – Mija właśnie 45 rocznica Porozumień Sierpniowych – wydarzenia kluczowego w dziejach Polski. Za tym historycznym momentem stali ludzie z krwi i kości, którzy poświęcili wiele walce o wolność. Czasem wszystko. Cieszę się, że możemy opowiedzieć historię Jacka i Grażyny Kuroniów i że możemy w tym liczyć na pełne wsparcie i zaufanie ich rodziny – to dla nas bardzo ważne.
Premiera w 2026 roku.
Źródło: Next Film
