Jacek Kuroń w kinie. Zdjęcia z filmu biograficznego!

Jacek Kuroń to słynna postać polskiej historii, która doczeka się filmu biograficznego Nasza rewolucja. Historia miłości Grażyny i Jacka Kuroniów. Pierwsze zdjęcia i szczegóły trafiły do sieci. Wiemy, kto gra główne role.
Adam Siennica
Nasza rewolucja. Historia miłości Grażyny i Jacka Kuroniów fot. Anna Włoch
Ruszyły prace nad filmem Nasza rewolucja. Historia miłości Grażyny i Jacka Kuroniów. Na pierwszych zdjęciach z planu widzimy Arkadiusza Jakubika w roli Jacka Kuronia oraz Magdalenę Popławską jako Grażynę Kuroń. Za kamerą stoi uznany reżyser Piotr Domalewski, twórca nagradzanego filmu Cicha noc.

Nasza rewolucja. Historia miłości Grażyny i Jacka Kuroniów – opis fabuły

On – żywiołowy, charyzmatyczny, pełen pasji. Ona – odważna, ciepła i niezwykle wrażliwa. Jacek i Grażyna Kuroniowie bezgranicznie się kochają i wierzą, że razem mogą zmieniać świat. Rezygnują z prywatności, poświęcając życie walce o wolność. Ich mieszkanie staje się centrum opozycji – miejscem spotkań ludzi gotowych ryzykować wszystko dla lepszej przyszłości. Jednak za wielką ideą kryje się ogromna cena: chwile intymności przeplatają się z długimi rozłąkami, kiedy dzielą ich więzienne kraty. Wybuch stanu wojennego stawia ich przed dramatycznymi wyborami. Czy w czasach pełnych niepewności i poświęceń miłość będzie w stanie przetrwać?

Nasza rewolucja. Historia miłości Grażyny i Jacka Kuroniów

Nasza rewolucja. Historia miłości Grażyny i Jacka Kuroniów
fot. Anna Włoch
Tak Arkadiusz Jakubik mówi o roli:

- Do momentu wejścia na plan towarzyszył mi stres, ale kiedy zaczęliśmy zdjęcia – odpuściłem. Wszedłem w buty Kuronia, ale uszyte na mój rozmiar. Nie próbuję go naśladować ani odtwarzać jego charakterystyczności. Dla mnie jako aktora najważniejszy jest człowiek i jego emocje – za tym idzie widz. Dlatego mój filmowy Kuroń nie będzie pomnikiem. Nie chcę opowiadać o nim na kolanach, tylko pokazać go jako człowieka z krwi i kości, ze wszystkimi słabościami. A jednocześnie – jako postać historyczna, ojciec polskiej wolności – pozostaje dla mnie autorytetem i bohaterem moich czasów.

Tak Magdalena Popławska mówi o roli:

– Gajka była wyjątkowa – bez niej jego historia mogłaby potoczyć się zupełnie inaczej. Nie zapisała się na kartach historii tak wyraźnie, jak on, podobnie jak wiele kobiet tamtego czasu. To one organizowały życie w cieniu: wysyłały paczki do więzień, wychowywały dzieci, stały w kolejkach, przekazywały informacje, walczyły o ich wolność. Robiły wszystko, by mężczyźni mogli zmieniać historię. Bardzo się cieszę, że mogę teraz opowiedzieć o niej.

Producent filmu, Robert Kijak, podkreśla: – Mija właśnie 45 rocznica Porozumień Sierpniowych – wydarzenia kluczowego w dziejach Polski. Za tym historycznym momentem stali ludzie z krwi i kości, którzy poświęcili wiele walce o wolność. Czasem wszystko. Cieszę się, że możemy opowiedzieć historię Jacka i Grażyny Kuroniów i że możemy w tym liczyć na pełne wsparcie i zaufanie ich rodziny – to dla nas bardzo ważne.

Premiera w 2026 roku.

Źródło: Next Film

