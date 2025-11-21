placeholder
Jack Bauer powróci? 24 godziny mają szansę na film

Szef studia Imagine Entertainment mówi wprost: świat potrzebuje Jacka Bauera. W nowym wywiadzie udzielonym portalowi Variety zapowiada, że trwają rozmowy na temat powrotu 24 godzin. Wiele wskazuje, że może to być film, nie serial.
Adam Siennica
Tagi:  24 godziny 
Kiefer Sutherland w serialu 24 godziny fot. materiały prasowe
W 2024 roku były plotki o tym, że trwają prace nad filmową kontynuacją przygód Jacka Bauera z serialu 24 godziny. Teraz Justin Wilkes, szef Imagine Entertainment, wydaje się potwierdzać, że są plany na to, by kultowy bohater powrócił na ekrany. Nie sprecyzował, czy chodzi o film czy serial, ale opierając się na przeciekach z 2024 roku, można zakładać, że jego wypowiedź ma związek z pełnometrażową produkcją.

24 godziny powracają?

Tak producent tłumaczy swoje motywacje:

- Jeszcze nie jest to formalne na ten moment, ale jeśli spojrzysz na sytuację z Rosją, Ukrainą i cały polityczny teatr Europy, można powiedzieć, że świat potrzebuje Jacka Bauera.

Zatem coś dzieje się za kulisami w temacie Jacka Bauera, ale jeszcze daleka droga do jego ewentualnego powrotu. Podkreślenie, że jeszcze niczego formalnie nie załatwili, sugeruje, że fani muszą uzbroić się w cierpliwość. Raczej nikt sobie nie wyobraża, by Kiefer Sutherland miał nie powrócić w tej roli, ale potwierdzenia jego udziału nie ma, aczkolwiek sam aktor mówił wiele razy, że jest na to otwarty.

Wcześniej twórcy serialu 24 godziny potwierdzali, że trwają jakieś rozmowy. Nikt jednak konkretów nie zdradził.

Źródło: variety.com

