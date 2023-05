Wojownicze żółwie ninja: Zmutowany chaos - zwiastun filmu. Animacja prezentuje się obłędnie

zrzut ekranu

Wojownicze żółwie ninja: Zmutowany chaos to nowy kinowy film animowany nadzorowany tym razem przez Setha Rogena, który pracuje przy tym projekcie jako producent wykonawczy. Reżyserami są Jeff Rowe (nominowany do Oscara twórca hitu Mitchellowie kontra maszyny) oraz Kyler Spears.

Do sieci trafił nowy zwiastun produkcji, który zdradza nieco więcej z elementów fabularnych, ale też pokazuje nam dokładnie, jak prezentuje się styl animacji. Wygląda kapitalnie i możemy porównać to ze stylem wykorzystywanym przez Spider-Man Uniwersum. Zobaczcie wideo poniżej.

Wojownicze żółwie ninja: Zmutowany chaos - zwiastun

Wojownicze żółwie ninja: Zmutowany chaos - kto skomponował muzykę?

Za muzykę do filmu odpowiedzialni będą Trent Reznor i Atticus Ross, którzy są autorami wielu znanych i pamiętanych ścieżek muzycznych. Duet, którego wcześniejsze projekty obejmują The Social Network, Co w duszy gra, serial Watchmen, Mank, Zaginiona dziewczyna i Dziewczyna z tatuażem, znany jest raczej z mrocznej, melancholijnej muzyki, więc wydaje się, że nie pasują do projektu animowanego o Żółwiach Ninja. Zapewne jednak ten wybór nie jest przypadkowy, więc fani muzyki filmowej mogą zacierać ręce.

Wojownicze żółwie ninja: Zmutowany chaos - opis fabuły

Żółwie ninja chcą zdobyć serca nowojorczyków dokonując rozmaitych heroicznych czynów. Mają nadzieję, że zostaną dzięki temu zaakceptowani jak normalni nastolatkowie. Kiedy z przyjaciółką April O'Neill atakują tajemniczych przestępczy syndykat, okazuje się, że zadarli z potężniejszym przeciwnikiem niż sądzili, który rzuci na nich armię mutantów.

Wojownicze żółwie ninja: Zmutowany chaos - zdjęcia i plakaty

Wojownicze żółwia ninja: Zmutowany chaos

Wojownicze żółwie ninja: Zmutowany chaos - obsada

W oryginalnym anglojęzycznym dubbingu usłyszymy takich aktorów jak Micah Abbey (Donatello), Shamon Brown Jr. (Michelangelo), Nicolas Cantu (Leonardo), Brady Noon (Raphael), Jackie Chan (Splinter), John Cena (Rocksteady), Seth Rogen (Bebop), Hannibal Buress (Genghis Frog), Rose Byrne (Leatherhead), Ice Cube (Superfly), Natasia Demetriou (Wingnut), Ayo Edebiri (April O’Neil), Giancarlo Esposito (Baxter Stockman), Post Malone (Ray Fillet), Paul Rudd (Mondo Gecko) oraz Maya Rudolph (Cynthia Utrom).

Wojownicze żółwie ninja: Zmutowany chaos - premiera w USA i w Polsce odbędzie się 4 sierpnia 2023 roku w kinach.