Futurystyczny Jackpot! ma zwiastun. Komedia akcji inspirowana Jackiem Chanem

fot. materiały prasowe

Reklama

Jackpot! to komedia akcji, której reżyserem jest Paul Feig. W głównych rolach obsadził Awkwafinę i Johna Cenę, a towarzyszą im między innymi Simu Liu, Ayden Mayeri, Donald Elise Watkins, Sam Asghari oraz Murray Hill. Sam reżyser zapowiadał w wywiadach, że konwencja jego filmu jest inspirowana kinem Jackiego Chana. To tyczy się też scen akcji.

Jackpot! - zwiastun

Jackpot! - o czym jest film?

Historia rozgrywa się w 2023 roku. Nieoczekiwanie Katie (Awkwafina) wygrywa największą loterię w historii. Ma czas do zachodu słońca, by odebrać nagrodę. Jest jednak haczyk: każdy może ją legalnie zabić i zgarnąć gigantyczną kwotę dla siebie. To wówczas pojawia się Noel Cassidy (John Cena) który zajmuje się ochroną zwycięzców loterii. Jego celem jest zapewnić jej bezpieczeństwo na tyle długo, aby mogła przeżyć i odebrać nagrodę. Problemem staje się jego rywal Louis Lewis (Simu Liu), który też chce zabić Katie.

Joe Roth, Jeff Kirschenbaum, Paul Feig, Laura Fischer,John Cena, Michelle Morrissey, Rob Yescomb oraz Zack Roth są producentami.

Projekt wyprodukowano dla Prime Video. Premiera 15 sierpnia 2024 roku.