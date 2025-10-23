Reklama
placeholder
Reklama
placeholder

3. sezon Euforii owiany tajemnicą. Jacob Elordi porównuje scenariusz do akt JFK

Twórcy nowej odsłony Euforii trzymają widzów w niepewności. Jacob Elordi przyznał, że scenariusze trafiają do obsady w ocenzurowanej formie, a jego wątek został określony enigmatycznym sformułowaniem.
Reklama
placeholder
Reklama
placeholder
Amelia Figiela
Amelia Figiela
Jacob Elordi (25 lat) - znany z serialu Euforia. materiały prasowe
Reklama

Produkcja 3. sezonu Euforii wreszcie ruszyła po ponad trzech latach przerwy, ale HBO pilnuje fabuły jak największej tajemnicy w historii telewizji. Jacob Elordi, który ponownie wciela się w Nate’a Jacobsa zdradził, że aktorzy nie otrzymują pełnych scenariuszy, mogą przeczytać wyłącznie swoje kwestie.

Elordi porównał poziom zabezpieczeń do słynnych utajnionych akt JFK (tajnych dokumentów rządowych USA), sugerując, że reszta tekstu jest niemal całkowicie zaczerniona.

Elordi o scenariuszu

– Znam tylko swoją część sezonu, bo scenariusz wygląda jak rządowe dokumenty. Wszystko jest ocenzurowane – powiedział w programie The Tonight Show Starring Jimmy Fallon.

Nowy kierunek fabuły w 3. sezonie Euforii

Aktor ujawnił również tajemniczą frazę, która ma być kluczem do jego wątku: białe fritilarie. To gatunek kwiatu, ale jego znaczenie w serialu pozostaje niejasne. Jacob Elordi przyznał, że sam nie rozumie, co może symbolizować.

3. sezon Euforii ma rozgrywać się po przeskoku czasowym – bohaterowie nie są już licealistami, ale dorosłymi mierzącymi się z konsekwencjami swoich wyborów. To najbardziej naturalna decyzja po kilkuletniej przerwie i spekulacjach, że serial może się zakończyć.

Fani zastanawiają się, czy tak wysoki poziom tajemnicy oznacza całkowitą zmianę tonu i kierunku produkcji. HBO na razie nie ujawnia żadnych szczegółów, a obsada zna tylko fragmenty historii.

Źródło: DEADLINE

Amelia Figiela
Amelia Figiela
Reklama
placeholder
Reklama
placeholder
Powiązane seriale

8,2

2019
Euforia
Oglądaj TERAZ Euforia Dramat
Powiązane osoby

Najnowsze

1 Crime 101
-

Crime 101 - zwiastun. Chris Hemsworth jako wybitny rabuś

2 Okładka książki Tytuł: Niewyczerpany żart
-

Książki: 10 najdłuższych powieści na świecie. Prawdziwe Behemoty literatury

3 23. Doktor Who (1963-1989, 2005 - nadal)
-

Doktor Who - Millie Gibson o hejcie i nieprawdziwych plotkach na swój temat

4 Pokolenie V - 2. sezon
-
Spoilery

Najlepsze cameo postaci z The Boys w 2. sezonie Pokolenia V. Kto znalazł się na szczycie rankingu?

5 Star Wars
-
Plotka

David Fincher chciał nakręcić Gwiezdne Wojny. Lucasfilm zerwał negocjacje

6 Pokolenie V - 2. sezon
-
Spoilery

Twórcy o finale 2. sezonu Gen V. Jaką rolę odegrają młodzi superbohaterowie w 5. serii The Boys?

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder
Najlepsze
Najlepsze filmy
2023
2024
Najlepsze seriale
2023
2024
Najlepsze książki
2023
2024
Najlepsze gry
2023
2024
Reklama
placeholder

naEKRANIE Poleca

Reklama

Kalendarz premier seriali

s14e04

Chicago Fire

s11e04

Chicago Med

s13e04

Chicago PD

s49e05

Ryzykanci

s2025e205

Moda na sukces

s33e12

Ojciec Mateusz

s06e05

Wszystkie stworzenia duże i małe

s38e204

Zatoka serc
Zobacz wszystkie premiery

Premiery tygodnia

Ninja Gaiden 4

21

paź

Gra

Ninja Gaiden 4
Wieczny pokój

21

paź

Książka

Wieczny pokój
Rzeźbię w słowach. Pisma o życiu i książkach

21

paź

Książka

Rzeźbię w słowach. Pisma o życiu i książkach
Gdyby nie ty

21

paź

Film

Gdyby nie ty
Wiła

22

paź

Książka

Wiła
Zobacz wszystkie premiery

Dzisiaj urodziny obchodzą

Ryan Reynolds
Ryan Reynolds

ur. 1976, kończy 49 lat

Amandla Stenberg
Amandla Stenberg

ur. 1998, kończy 27 lat

Sam Raimi
Sam Raimi

ur. 1959, kończy 66 lat

Joanna Jedrejek
Joanna Jedrejek

ur. 1970, kończy 55 lat

Jessica Stroup
Jessica Stroup

ur. 1986, kończy 39 lat

Zobacz wszystkich solenizantów
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1
-

Afryka Express: kto odpadł z programu?

2
-

Mikołaj 'Bagi' Bagiński ma swoją markę odzieżową. Co warto o nim wiedzieć?

3
-
Spoilery

Miłość i nadzieja: streszczenie odcinków 309-313. Co się wydarzy?

4

Hotel Paradise: uczestnicy. Kto występuje w 11. edycji programu?

5

Akacjowa 38: streszczenie odcinków 729-733. Co się wydarzy?

6

Ninja vs Ninja: kto wygrał program? Oto zwycięzca

7

Monika Hoffman-Piszora była w klasztorze. Co warto o niej wiedzieć?

8

Afryka Express: uczestnicy. Kto występuje w programie?

9

Na dobre i na złe: streszczenie odcinków 965-966. Co się wydarzy?

10

Taniec z Gwiazdami 17: pary. Kto z kim tańczy?

Reklama
placeholder

Narzędzia

Linki

Wydawca

naEkranie.pl 2025
Reklama
ZAMKNIJ
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV