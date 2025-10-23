3. sezon Euforii owiany tajemnicą. Jacob Elordi porównuje scenariusz do akt JFK
Twórcy nowej odsłony Euforii trzymają widzów w niepewności. Jacob Elordi przyznał, że scenariusze trafiają do obsady w ocenzurowanej formie, a jego wątek został określony enigmatycznym sformułowaniem.
Produkcja 3. sezonu Euforii wreszcie ruszyła po ponad trzech latach przerwy, ale HBO pilnuje fabuły jak największej tajemnicy w historii telewizji. Jacob Elordi, który ponownie wciela się w Nate’a Jacobsa zdradził, że aktorzy nie otrzymują pełnych scenariuszy, mogą przeczytać wyłącznie swoje kwestie.
Elordi porównał poziom zabezpieczeń do słynnych utajnionych akt JFK (tajnych dokumentów rządowych USA), sugerując, że reszta tekstu jest niemal całkowicie zaczerniona.
Elordi o scenariuszu
Nowy kierunek fabuły w 3. sezonie Euforii
Aktor ujawnił również tajemniczą frazę, która ma być kluczem do jego wątku: białe fritilarie. To gatunek kwiatu, ale jego znaczenie w serialu pozostaje niejasne. Jacob Elordi przyznał, że sam nie rozumie, co może symbolizować.
3. sezon Euforii ma rozgrywać się po przeskoku czasowym – bohaterowie nie są już licealistami, ale dorosłymi mierzącymi się z konsekwencjami swoich wyborów. To najbardziej naturalna decyzja po kilkuletniej przerwie i spekulacjach, że serial może się zakończyć.
Fani zastanawiają się, czy tak wysoki poziom tajemnicy oznacza całkowitą zmianę tonu i kierunku produkcji. HBO na razie nie ujawnia żadnych szczegółów, a obsada zna tylko fragmenty historii.
Źródło: DEADLINE
