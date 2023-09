Jagged Alliance 3 już wkrótce na konsolach! Wiemy, kiedy gra trafi na sprzęty Sony i Microsoftu

fot. THQ Nordic

THQ Nordic ujawniło, że Jagged Alliance 3 trafi na konsole Sony oraz Microsoftu jeszcze tej jesieni. Posiadacze PlayStation 4, PS5, Xbox One i Xbox Series X|S będą mogli rozpocząć zabawę już 16 listopada. Dodatkowo zdradzono, że obecny w grze tryb wieloosobowy będzie międzygeneracyjny, co oznacza, że posiadacze starszych i nowszych konsol tej samej firmy będą mogli cieszyć się wspólną rozgrywką.

Jagged Alliance 3 - zwiastun wersji na konsole

Jak na razie nie ujawniono, na jakie zmiany możemy liczyć. Można jednak założyć, że twórcy zadbają o odpowiednie przystosowanie sterowania i interfejsu do konsol i ich kontrolerów.

Oceny wersji PC wskazują na to, że posiadacze PlayStation i Xboksów mają na co czekać. Przypomnijmy, że Jagged Alliance 3 może pochwalić się średnią na poziomie 82/100 według serwisu Opencritic. Jeżeli chcecie dowiedzieć się więcej na temat tej produkcji, to rzućcie również okiem na naszą recenzję.