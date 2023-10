Koniec sagi z przejęciem przez Microsoft firmy Activision-Blizzard? Brytyjczycy dali zielone światło

fot. Microsoft, Activision

Brytyjski Urząd Konkurencji i Rynków (CMA) zatwierdził zmienioną umowę Microsoftu dotyczącą zakupu firmy Activision Blizzard. To otwiera drogę dla Microsoftu do ostatecznego sfinalizowania planowanego przedsięwzięcia wycenionego na 68,7 mld dolarów polegającego na przejęciu wydawcy między innymi takich gier, jak Call of Duty, Diablo i Overwatch. Przypomnijmy, że wcześniej to właśnie brytyjski urząd blokował transakcję.

W oświadczeniu opublikowanym w serwisie X (dawniej Twitter), CMA oświadcza:

Zatwierdziliśmy nową umowę umożliwiającą Microsoftowi zakup Activision bez praw do gier w chmurze. W sierpniu Microsoft zgodził się, że to Ubisoft, a nie Microsoft, zakupi prawa do gier w chmurze Activision. Ta nowa umowa zapobiegnie monopolowi Microsoftu na rynku gier w chmurze, co zachowa konkurencyjne ceny i usługi dla graczy korzystających z chmury w Wielkiej Brytanii.

Microsoft jest wyraźnie zadowolony z decyzji brytyjskiego regulatora, który ostatecznie zatwierdził nową propozycję amerykańskiego przedsiębiorstwa i dał zielone światło na domknięcie transakcji.

Pokonaliśmy ostatnią barierę regulacyjną, aby sfinalizować to przejęcie, które, naszym zdaniem, przyniesie korzyści graczom i przemysłowi gier na całym świecie - sprawę komentuje Brad Smith, szef Microsoftu.

https://twitter.com/BradSmi/status/1712711053552107606