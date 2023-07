The Texas Chain Saw Massacre - nowy zwiastun gry zapowiada krwawą i brutalną rozgrywkę

fot. Gun Interactive

W sieci pojawił się nowy zwiastun gry The Texas Chain Saw Massacre. Materiał zawiera sceny rozgrywki i zdecydowanie przeznaczony jest dla widzów powyżej 18 roku. Nie zabrakło w nich bowiem krwawych i brutalnych scen.

The Texas Chain Saw Massacre to asymetryczny, sieciowy horror, w którym gracze będą mogli wcielić się w członków rodziny kanibali (każda z nich ma dysponować innymi umiejętnościami) lub osoby, które starają się przetrwać spotkanie z nimi. Co ciekawe, w przeciwieństwie do innych, podobnych tytułów, tutaj starcia odbywać się będą w formule 3v4 - trzy osoby pokierują tymi "złymi", a cztery będą walczyć o przeżycie.

The Texas Chain Saw Massacre - zwiastun z rozgrywką

The Texas Chain Saw Massacre zadebiutuje 18 sierpnia tego roku. Gra dostępna będzie na PC oraz konsolach PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One i Xbox Series S/X.