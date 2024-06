Jaimie Alexander miała pomysł na serial o Sif w MCU. Miał jej towarzyszyć znany z komiksów heros

Marvel

Jaimie Alexander zadebiutowała jako Sif w Thorze z 2011 roku. Po raz ostatni widzieliśmy ją w filmie Thor: miłość i grom. Aktorka gościła na Superhero Comic Con w San Antonio, na którym odbyło się z nią Q&A. Podczas tej sesji pytań i odpowiedzi poruszyła kwestią usuniętych scen z ostatniego występu w MCu oraz pomyśle na serial o swojej postaci.

Sif w serialu MCU

Jaimie Alexander ujawniła, że przedstawiła osobom decyzyjnym z Marvel Studios pomysł na serial, w którym Sif miałaby odegrać główną rolę. Całą wizja została przygotowana przez nią i osoby z nią współpracujące.

- Razem z moją ekipą przedstawiliśmy pomysł na serial o lady Sif i postaci zwanej Beta Ray Bill. Ta bohaterka jest jedną z moich ulubionych postaci, które grałam w swojej karierze. Wiele dla mnie znaczy i zamierzam ją grać do momentu, aż nie dam już rady.

Aktorka nie ujawniła, co na to wszystko Marvel Studios i czy jest szansa na realizację jej pomysłu na serial. Beta Ray Bill jest znany fanom komiksów Marvela, ale jeszcze w MCU się nie pojawił.

Na pewno jednak zobaczymy ją w planowanej kontynuacji Thora. Ostatnio widzieliśmy, jak Sif trenowała syna Heimdalla. Niewykluczone, że pojawi się też w Avengers 5.

Thor: Miłość i grom - usunięte sceny

Podczas tego Q&A aktorka wspomina, że epicka scena walki pomiędzy Sif a Gorrem została wycięta. Dodaje, że Christian Bale także był tym faktem rozczarowany. To w tej walce Sif straciła rękę. Mówi też o innej scenie w dużej hali, do której wchodzi bez ręki i wszędzie jest krew. Następnie zabierają ją, by ją opatrzyć.

Wcześniej mówiono, że w pierwotnym planie Sif miała odegrać duża rolę w finałowym akcie filmu. Reżyser Taika Waititi jednak zmienił zdanie i usunął sporo scen.