Jak poznałam waszego ojca - powstanie spin-off Jak poznałem waszą matkę. Szczegóły!

fot. materiały prasowe

Po wielu próbach ostateczne podjęto decyzję o tym, że powstanie serial How I Met Your Father (Jak poznałam waszego ojca). Amerykańska platforma Hulu zamówiła realizację sezonu, który ma mieć 10 odcinków. Za sterami stoją Isaac Aptaker i Elizabeth Berger. Główną rolę zagra Hilary Duff. Craig Thomas i Carter Bays, twórcy oryginału, będą producentami wykonawczymi.

Jak poznałam waszego ojca - o czym serial?

Historia ma mieć podobny styl jak oryginał. Główną bohaterka Sophie będzie opowiadać swojemu synowi historię o tym, jak poznała jego ojca. Fabuła osadzona jest w 2021 roku. Sophie i jej bliska grupa przyjaciół starają się rozgryźć kim są, czego chcą od życia i jak się zakochać w epoce aplikacji randkowych i nieograniczonych opcji.

Przypomnijmy, że pierwszy pilot spin-offa powstał w 2014 roku. Odpowiadali za niego Craig Thomas, Carter Bays i Emily Spivey, a główne role grali Greta Gerwig i Drew Tarver. Projekt nie spodobał się i nie został zamówiony. Kolejna próba pojawiła się w 2016 roku i wówczas Isasac Aptaker i Elizabeth Berger podeszli do tematu po raz pierwszy. Kiedy duet dostał awans na showrunnerów Tacy jesteśmy, producenci nie mogli nawet podejść do tematu, więc z niego zrezygnowano. Ostatnia próba miała miejsce w sezonie 2017/2018. Za pilot odpowiadała Allison Bennett, znana z You’re the Worst. Nie spotkał się on z zainteresowaniem osób decyzyjnych.