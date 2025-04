fot. Przemysław Pączkowski

Langer to sześcioodcinkowy thriller, którego reżyserem jest Łukasz Palkowski. Za scenariusz odpowiadają Katarzyna Górtat-Rzepka i Piotr Rzepka, a autorem zdjęć jest Marian Prokop. To serial oryginalny SkyShowtime, który jest adaptacją popularnej powieści Remigiusza Mroza.

Langer - kiedy premiera?

Serwis SkyShowtime ogłosił, że Langer będzie mieć premierę 22 maja. Tego dnia w serwisie zadebiutują dwa z sześciu odcinków. Kolejne będą udostępniane na platformie streamingowej co tydzień.

Oprócz Jakuba Gierszała, który wciela się w seryjnego mordercę, w serialu zobaczymy Julię Pietruchę (Blondynka) jako Ninę Pokorę, Magdalenę Boczarską (Sztuka kochania. Historia Michaliny Wisłockiej) w roli ścigającej Langera prokuratorki Karoliny Siarkowskiej 'Siarki', a także Piotra Adamczyka (Kobiety Mafii 2, Mayday), który zagrał prokuratora Olgierda Paderewskiego 'Paderborna'.

W obsadzie są również: Kamil Nożyński (Ślepnąc od świateł), Mila Jankowska (25 lat niewinności. Sprawa Tomka Komendy), Karol Pocheć (Zatoka szpiegów), Piotr Rogucki (Wróbel) i Mateusz Kościukiewicz (Twarz).

Poniżej możecie zobaczyć nowy plakat promujący produkcję SkyShowtime. Znajduje się na początku poniższej galerii.

Langer - zdjęcia i plakat

Langer - fabuła

Piotr Langer, młody biznesmen, po tragicznie zmarłym ojcu odziedziczył holding finansowy. W czasie wolnym od pracy Piotr oddaje się swojej wieloletniej pasji – jest nieuchwytnym seryjnym mordercą, którego od lat bezskutecznie ścigają prokuratorzy. Pewnego dnia w jego życiu pojawia się zachwycająca kobieta – Nina, która, aby przyciągnąć uwagę Langera i zbliżyć się do niego, pojawia się na jego gali charytatywnej. Wkrótce potem wdaje się w niebezpieczną grę i związek z Langerem, które nie ułatwiają jej poszukiwania dowodów na to, że jest on seryjnym mordercą. Czy tym razem sprawiedliwość zwycięży...?

