Life and Beth - Michael Cera zagra w serialu komediowym Amy Schumer

Źródło: materiały prasowe

Life and Beth jest serialem, za który odpowiada Amy Schumer. Przybliży historię tytułowej Beth. Kobieta dobrze zarabia jako dystrybutorka wina, jest w długoletnim związku z atrakcyjnym, odnoszącym sukcesy mężczyzną oraz mieszka na Manhattanie. Kiedy nagły incydent zmusza bohaterkę do zajęcia się swoją przeszłością, jej życie zmienia się na zawsze. Poprzez retrospekcje do swoich nastoletnich lat, Beth zaczyna dowiadywać się jak stała się tym, kim jest oraz kim chce zostać. Wyruszymy z bohaterką w podróż zmierzającą w kierunku budowania bardziej autentycznego życia. Wędrówka w głąb jej pamięci jest silnym źródłem traumy, komedii oraz posuwania się naprzód.

Michael Cera wcieli się w Johna, farmera i szefa kuchni, który jest uczciwy i konkretny. Producentami wykonawczymi wraz z Amy są: Kevin Kane, Daniel Powell i Ryan McFaul. Michael Cera znany jest między innymi z serialu Bogaci bankruci, filmu Supersamiec i Juno. W przyszłym roku będziemy mogli usłyszeć jego głos w filmie animowanym Lego Batman 2.