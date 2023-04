Najgorsze filmy oparte na komiksach Marvela. Ant-Man 3 szturmem wszedł na listę

fot. materiały prasowe

Internet jest pełny rankingów, które mogą dać nam do zrozumienia, co tak naprawdę ludzie lubią. Portal ranker.cm opiera takowe rankingi na głosowaniu internautów i raczej w sieci nie ma bardziej miarodajnych zestawień. W tym oddano prawie 100 tysięcy głosów. Udział wzięło 15 tysięcy osób.

Na przestrzeni lat powstało wiele naprawdę złych filmów opartych na komiksach Marvela i ten ranking dobrze je wyróżnia. Wbrew pozorom nie są to tylko tytuły należące do MCU. Co prawda, są tutaj filmy z tego uniwersum, ale bezapelacyjnie wyróżniono te naprawdę krytykowane i złe. Na czele z najnowszym widowiskiem Ant-Man i Osa: Kwantomania, który pomimo tego, że premierę miał niedawno, szturmem wszedł na tę listę.

Czy Waszym zdaniem dobór tytułów i ułożenie miejsc w oparciu o głosowanie oddają dobrze jakość tych filmów? Dajcie znać w komentarzach.

Najgorsze filmy oparte na komiksach Marvel