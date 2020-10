Jak zostać Bogiem na Florydzie - serial skasowany przez koronawirusa. Nie będzie 2. sezonu

fot. Showtime

Jak zostać Bogiem na Florydzie to kolejny serial, który zostaje skasowany przez koronawirusa. Amerykańska stacja Showtime zmienia decyzję i ogłasza, że 2. sezon jednak nie powstanie. Początkowo został on opóźniony i ostatecznie podjęto tę decyzję.

Opublikowano oświadczenie prasowe, w którym czytamy, że wszystko jest winą pandemii koronawirusa. Tłumaczą, że najpierw przez blokadę prac na planie nie mogli ruszyć z pracami nad 2. sezonem, a potem wszelkie opóźnienie sprawiły, że nie było fizycznej możliwości dograć kalendarzy obsady, by to zrealizować. Z tego też powodu podjęli decyzję o skasowaniu produkcji. Wyrazili żal i podziękowania dla obsady i twórców. Brak możliwości dopasowania dostępności aktorów generują opóźnienie, a to są dodatkowe koszty, na które telewizja nie może sobie pozwolić.

Jest to kolejny serial, który został skasowany przez pandemię koronawirusa pomimo zamówienia kolejnego sezonu. Do tej pory taki los spotkał takie tytuły jak The Society, Stumptown, GLOW, To nie jest OK i Z góry przepraszam.

