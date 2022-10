James Bond nieobsadzony. O angażu decyduje zaskakująca scena

fot. Eon Productions

Najnowsza część przygód Jamesa Bonda została niedawno zapowiedziana. Z pierwszych doniesień wynika, że film może ukazać się dopiero za dwa lata. Dobrą wiadomością dla wszystkich chętnych do przywdziania smokingu kultowego szpiega jest fakt, że producenci nie rozpoczęli poszukiwań zastępcy Daniela Craiga. Barbara Broccoli i Michael G. Wilson podali do mediów, że castingi jeszcze nie ruszyły. Kobieta wyjaśniła, jaka jest tego przyczyna:

Będziemy siadać i próbować ustalić, dokąd zmierza seria o Bondzie, a musimy to zrobić najpierw, żeby mieć tego świadomość, zanim zaczniemy casting do roli. Zaczniemy więc myśleć o tym gdzieś w przyszłym roku.

James Bond - istotna scena

Każdy zainteresowany rolą agenta 007 musi być przygotowany na jedno wyzwanie. Michael G. Wilson wyjawił, że scena uwodzenia z thrillera Pozdrowienia z Rosji z 1963 roku jest zawsze wykorzystywana do testowania kandydatów do roli bezwzględnego szpiega Iana Fleminga. Mówił:

Zawsze używamy tej samej sceny... i to jest ta z Pozdrowienia z Rosji, gdzie Bond wraca do swojego mieszkania po zamachu i zaczyna zdejmować koszulę, idzie do pokoju, aby się wykąpać. Wtedy słyszy coś, bierze broń, wchodzi, a tam dziewczyna czeka w łóżku... To jest test, którego używamy. Każdy, kto potrafi odegrać tę scenę, nadaje się na Bonda. To jest trudne do zrobienia.

Producent zdradził również oczekiwania wiekowe:

W przeszłości próbowaliśmy patrzeć na młodszych ludzi. Ale próba wizualizacji tego nie działa, bo Bond jest już weteranem. Ma już pewne doświadczenie. Jest osobą, która przeszła przez wojny. Nie jest jakimś dzieciakiem z liceum, którego można sprowadzić. Dlatego najodpowiedniejszy jest trzydziestokilkulatek.

Fani Bonda w oczekiwaniu na kolejne przygody szpiega będą mogli nacieszyć się nowym dokumentem The Sound of 007, który szczegółowo przedstawia historię muzyki franczyzy. Film zadebiutuje na Prime Video 5 października.