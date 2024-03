James Bond wybrany? Faworyt do roli podobno dostał propozycję

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.



Wszystkie media na świecie, powołując się na źródło brytyjskiego The Sun, donoszą wprost: Aaron Taylor-Johnson dostał oficjalną propozycję zagrania agenta 007, czyli Jamesa Bonda. Teraz wszystko zależy od aktora, bo gdy formalną ofertę dostał, producenci czekają na jego decyzję. Na ten moment jest to jednak plotka, więc traktujcie ją z dystansem.

Nowy James Bond

Według źródeł producenci z Eon Productions oczekują, że Aaron Taylor-Johnson przyjmie ich propozycję i podpisze kontrakt w ciągu najbliższych dni. Wówczas zaczną przygotowania do wielkiego i oficjalnego ogłoszenia wyboru.



Przypomnimy, że Aaron Taylor-Johnson jest jednym z faworytów od wielu miesięcy. Mówiło się, że został sprawdzony, rozmawiał z producentami i go chcą. Czemu do tej pory nie było przecieków o oficjalnej ofercie? Producenci sprawdzają jeszcze innych kandydatów i najwyraźniej nie było nikogo lepszego. Sam Aaron Taylor-Johnson był pytany w wywiadach o Bonda, to dyplomatycznie odpowiadał typowe frazesy o byciu zaszczyconym takimi informacjami i granie takiej roli byłoby czymś wyjątkowym.

Aaron Taylor-Johnson grał w serii Kick-Ass, Bullet Train, Kingsman: Pierwsza misja, Tenet czy Zwierzęta nocy.

Nowy Bond - faworyci wg bukmacherów

