Nowe informacje o produkcjach Marvela. Fantastyczna Czwórka, Deadpool & Wolverine, Kraven Łowca

W ostatnim czasie w sieci pojawiło się wiele nowych informacji na temat różnych produkcji, które mają związek z postaciami adaptowanymi z komiksów Marvela. Nie chodzi wyłącznie o te, które są bezpośrednio powiązane z MCU. Znajdzie się również wzmianka o Kravenie Łowcy i tym, jak długo on potrwa. Zebraliśmy wszystkie informacje i przedstawiamy je poniżej.

Jak długo jeszcze potrwają zdjęcia do Fantastycznej Czwórki?

Joseph Quinn z okazji światowej premiery Gladiatora 2 w Londynie wypowiedział się na temat postępów prac nad Fantastyczną Czwórką. Film pojawi się w kinach w przyszłym roku. Okazuje się, że prace idą płynnie, a zdjęcia niedługo się zakończą.

Świetnie się wszyscy bawimy. Zostały nam jeszcze dwa tygodnie zdjęć i po tym kończymy.

Kraven Łowca to najdłuższy film od Sony-verse

Kraven Łowca z Aaronem Taylor-Johnsonem ma się pojawić w kinach za miesiąc, ale promocja produkcji wcale nie przyspieszyła. Jedna z opublikowanych zapowiedzi została nawet usunięta z oficjalnych kont Sony. Bardzo możliwe, że wskazuje to na kolejne opóźnienie filmu, choć oficjalnie nie zostało to potwierdzone. Natomiast użytkownik Cryptic4KQual, wiarygodny scooper z branży, podzielił się nowymi informacjami na temat czasu trwania filmu. Ma być to najdłuższa dotychczasowa produkcja z uniwersum Sony powiązanego ze złoczyńcami Spider-Mana. Kraven Łowca ma potrwać 2 godziny i 6 minut.

Przy Deadpool & Wolverine konsultowano się z legendami kina

Na YouTube opublikowano z kolei Assembled: The Making of Agatha All Along, a zatem kulisy powstawania ostatniego serialu od Marvel Studios. Na razie produkcja nie jest dostępna na Disney+, gdzie premierę miał z kolei film dokumentalny o Deadpool & Wolverine. Shane Reid i Dean Zimmerman zdradzili w nim, że podczas kręcenia konsultowano się z prawdziwymi legendami kina.

Skontaktowaliśmy się z wieloma zapalonymi fanami komiksów, by przedyskutować z nimi wszystkie możliwe warianty Logana z historii komiksów. Konsultowaliśmy to z Huey Lewisem. - powiedział Reid. Shawn Levy zadzwonił nawet do Stevena Spielberga i Roberta Zemeckisa. - dodał Zimmerman.

Pierwsze panele z komiksu One World Under Doom

Marvel Comics promuje coraz bardziej postać Dr. Dooma, w którego w MCU wcieli się Robert Downey Jr. Ostatnie wydarzenia z komiksów mają prowadzić bezpośrednio do One World Under Doom. Z tej okazji podzielono się kilkoma panelami z komiksu:

