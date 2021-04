James Bond - filmy znikają z HBO GO

Empire

James Bond wkroczył do HBO GO 1 grudnia 2020 roku. Wówczas do biblioteki dodaną całą kolekcję 24 filmów. Niestety, jak się dowiedzieliśmy, licencja wygasa wraz z końcem kwietnia 2020 roku, więc od 1 maja filmy o Bondzie nie będą już dostępne online. Nie wiadomo, czy seria znajdzie nowy dom w VOD ani czy HBO GO planuje przedłużyć licencję.

Przypomnijmy, że przygody agenta 007 są czwartą najbardziej dochodową franczyzą filmową na świecie, po MCU, Star Wars i Harrym Potterze. W główną rolę agenta Jej Królewskiej Mości wcieliło się dotychczas sześciu aktorów: Sean Connery, George Lazenby, Roger Moore, Timothy Dalton, Pierce Brosnan i Daniel Craig.

Sam Daniel Craig kończy przygodę wraz z nadchodzącym 25. filmem serii zatytułowanym Nie czas umierać. Według wszelkich informacji na kolejne będzie wybrany nowy aktor, ale oficjalnie informacje mają zostać opublikowane po premierze widowiska., która jest zaplanowana na 8 października 2021 roku. Jeśli sytuacja pandemiczna na to pozwoli i film trafi wówczas na ekrany odbędzie się to półtora roku po pierwotnie planowanej premierze.

James Bond - najlepsze filmy wg Rotten Tomatoes