James Bond - Idris Elba był brany pod uwagę jako kolejny Agent 007

fot. materiały prasowe

Film Nie czas umierać był ostatnią produkcją z Danielem Craigiem w roli Jamesa Bonda. Od tej pory trwają spekulacje wśród fanów, kto może być następnym Agentem 007. Od dobrych kilku lat w typowaniach przewija się Idris Elba. Okazuje się, że producenci myśleli o tym aktorze w kontekście roli. Otóż w rozmowie z portalem Deadline producentka Barbara Broccoli stwierdziła, że przyjaźni się z Elbą i to fantastyczny aktor. Ujawniła, że był częścią rozmów na temat propozycji do roli kolejnego Jamesa Bonda jeszcze w czasie, gdy Craig grał postać. Jednak producenci postanowili nie rozmawiać na ten temat, dopóki Craig nie zakończy swojej przygody z kreacją.

fot. materiały prasowe

W Nie czas umierać Bond musiał powrócić ze szpiegowskiej emerytury, gdy jego stary przyjaciel, Felix Leiter, prosi go o pomoc w sprawie porwanego naukowca. To doprowadza Bonda do Safina, groźnego terrorysty, który znajduje się w posiadaniu nowej, niebezpiecznej technologii. Okazuje się, że złoczyńca na związek z Madeleine Swann, ukochaną agenta.

