Tom Holland miał pomysł na film o młodym Jamesie Bondzie

fot. materiały prasowe Netflix

W sieci jednym z komentowanych tematów jest casting na nowego Jamesa Bonda po skończeniu przygody z tą postacią Daniela Craiga. Na ten moment nie ma żadnych informacji na ten temat, ale Tom Holland w rozmowie z Total Film zdradził, że miał pomysł na stworzenie filmu o przygodach młodego Bonda, który dopiero zaczyna przygodę w szpiegowskim świecie.

Holland ujawnił, że po lub w trakcie zdjęć do drugiego Spider-Mana (Daleko od domu), rozmawiał z Sony i przedstawiał im swój pomysł na film o młodym Jamesie Bondzie.

To była historia powstania Jamesa Bonda. To naprawdę nie miało sensu. To nie zadziałało. To było marzenie małego dziecka i nie sądzę, żeby dziedzictwo Bonda było tym szczególnie zainteresowane.

Według aktora, miało to jednak dobry skutek w postaci planów na Uncharted nie jako dodatek, ale opowiedzieć o pochodzeniu i początkach Nathana.

Uncharted - premiera w polskich kinach odbędzie się 11 lutego 2022 roku.