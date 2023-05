James Bond odnaleziony? Fani są przekonani, że ten aktor ma rolę

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Stanley Tucci opublikował wideo na Instagramie, w którym jest razem z Richardem Maddenem. Obaj panowie grają w serialu Citadel, ale wygląda na to, że ten post nie ma nic wspólnego z jego promocją. Nie ma w nim żadnego nawiązania do produkcji Amazon Prime Video.

Richard Madden nowym Bondem?

W tym filmiku panowie piją martini, a wiemy, że to charakterystyczny napój agenta 007. To wystarczyło, by fani oznajmili światu, że najwyraźniej Richard Madden został nowym Bondem. Poza interpretacją wspomnianego wideo nie ma jednak ku temu żadnych przesłanek. Po prostu odbiorcy twierdzą, że jest to jego nieformalne oznajmienie, że tę rolę dostał. Jednakże jako że Citadel jest serialem szpiegowskim, tak naprawdę panowie mogli po prostu się bawić, nawiązując do Bonda. Madden jednak nie pokusił się o ukrócenie internetowych spekulacji.

Na tę chwilę nie wiemy, kiedy nowy Bond zostanie ogłoszony, a ta informacja jest zwyczajną plotką i spekulacją. Czy jednak Richard Madden pasowałby na tę rolę? Jego nazwisko przewija się w listach bukmacherów i fanów, ale zbyt dużych szans nikt mu nie dawał. Przypomnijmy, że ostatnim Bondem był Daniel Craig.

