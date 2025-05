fot. The Forge // BBC

Reklama

Apple TV+ dał zielone światło na powstanie The Wanted Man, w którym wystąpi Hugh Laurie (Doktor House, Teheran). Twórcą ośmioodcinkowego dramatu z elementami thrillera jest współtwórca W powietrzu George Kay, który napisał również do niego scenariusz i będzie pełnić funkcję showrunnera oraz producenta wykonawczego. Produkcją zajmą się New Pictures (W mroku cieni) i Observatory Pictures. Reżyserem został Jakob Verbruggen (Upadek).

W serialu wystąpią również Thandiwe Newton (Westworld), Fionn Whitehead (Dunkierka), Gina McKee, Hazel Doupe, Elliott Heffernan (Blitz) i Stephen Dillane.

Thandiwe Newton w Westworld Zobacz więcej Reklama

The Wanted Man - fabuła

The Wanted Man przedstawi wzlot i upadek Felixa Carmichaela (Hugh Laurie), nieuchwytnego i potężnego szefa niesławnego brytyjskiego syndykatu przestępczego "The Capital". Nietykalny przez dwadzieścia lat, Carmichael zostaje w końcu schwytany, ale gdy jest przetrzymywany w niesławnym więzieniu Staplehurst, staje się jasne, że został zdradzony przez jednego ze swoich ludzi. Gdy zdrajca podejmuje działania mające na celu zniszczenie zbudowanego przez siebie imperium, Carmichael musi zaryzykować wszystko poprzez brawurową ucieczkę. Jest gotowy na wszystko, aby się zemścić. Jeśli mu się uda, znów będzie poszukiwanym człowiekiem.

Mówi się, że Gina McKee zagra żonę Felixa, a Stephen Dillane jego starszego brata. Z kolei Newton prawdopodobnie wcieli się w samotną matkę, a jej syna zagra Elliott Heffernan.

Czytaj więcej: Fani walczą o 4. sezon serialu Koło czasu. Rozpoczęli kampanię